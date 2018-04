VS kondigt importtarieven aan op Chinese producten met waarde van 50 miljard

De nieuwe importtarieven gaan gelden voor 1300 producten uit China op het gebied van ruimtevaart, tech en industriële apparatuur, waaronder halfgeleiders, pacemakers en protheses. Ook staan er grondstoffen voor medicijnen als insuline en antidepressiva op. In totaal gaat het om producten ter waarde van 50 miljard dollar, waar de VS een tarief van 25 procent op gaan heffen.

Met de invoerheffingen wil de regering China straffen voor de veronderstelde diefstal van patenten van Amerikaanse bedrijven. 'Dit niveau is passend, zowel met het oog op de geschatte schade voor de Amerikaanse economie en om de eliminatie te bereiken van China's schadelijke handelingen, politiek en praktijken', aldus de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer.

Amerikaanse bedrijven als Dell en Apple zouden hinder kunnen gaan ondervinden van de maatregel, schrijft de Washington Post. De prijs van electronica voor consumenten zou ook kunnen stijgen door de maatregel, voegt de krant toe. Kleding en speelgoed werden van de nieuwe importtarieven uitgesloten, om consumenten zoveel mogelijk te ontzien, zei Lighthizer.

De Chinese ambassade in de VS liet via een verklaring weten dat het de tarieven sterk veroordeelt. 'Zoals het Chinese gezegde gaat, het is alleen maar beleefd om terug te geven'.

Donald Trump kondigde een paar weken geleden importtarieven op buitenlands staal aan. China reageerde daar afgelopen weekend op door importtarieven in te voeren op 3 miljard aan Amerikaanse producten, waaronder varkensvlees en fruit.