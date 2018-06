'VS hebben niet de capaciteit om hun import zelf te produceren'

Euler Hermes is de grootste kredietverzekeraar ter wereld en verzekert bedrijven tegen een wanbetaling van hun klanten. Om risico's op faillissementen te kunnen inschatten, maakt Euler Hermes analyses uit datasets van 54 miljoen ondernemingen wereldwijd en scant ze de politieke realiteit en retoriek.

"Ons basisscenario inzake een handelsoorlog is dat de soep niet zo heet wordt gedronken, als ze wordt opgediend. Die kans schatten we op 50 à 60 procent in." Een echt rampenscenario verwacht Verstraete niet meteen. "Als je douanerechten invoert, in de hoop dat je eigen industrie het verschil gaat opnemen, dan moet je eerst kijken of die de capaciteit heeft om dat te doen. Amerika is vandaag niet in staat om het ingevoerde aluminium en staal zelf te produceren."

Ook bij het doemscenario dat de auto-industrie mogelijk het volgende slachtoffer wordt van Donald Trump heeft Wilfried Verstraete vragen. "Het klopt dat de VS meer auto importeren dan exporteren, maar veel Duitse autoconstructeurs hebben fabrieken in de VS om de Amerikaanse markt te bedienen. Bovendien, het aantal jobaanbiedingen in de VS overstijgt het aantal werkzoekenden. Dus ik stel me ernstige vragen over hoe ze de import zelf gaan opvangen."