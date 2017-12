Vlaams begrotingsoverschot groter dan gedacht

De regering-Bourgeois zal de ambitie uit de Septemberverklaring voor een structureel begrotingsevenwicht dus ruimschoots halen. Het rapport van het monitoringcomité voor december gaat uit van een overschot van 169,8 miljoen euro. In oktober voorspelde het monitoringcomité nog een beperkt overschot van 18,5 miljoen euro. De extra miljoenen komen er enerzijds door de bijstelling van de opcentiemen die het federale niveau doorstort, maar ook doordat de hogescholen en universiteiten uiteindelijk beter presteerden dan verwacht, legt het kabinet van Begrotingsminister Bart Tommelein (Open Vld) uit.

De minister is in elk geval tevreden. 'De besparingen in het begin van de legislatuur werpen nu hun vruchten af. Deze regering heeft in haar beginjaren gefocust op besparen en een efficiëntere overheid (...), nu blijkt dat de inspanningen lonen', zegt hij. 'We kunnen de voorziene investeringen in infrastructuur, zorg en innovatie zonder probleem uitvoeren, waarmee we voor jobs en welvaart voor de Vlaming zorgen.'

Vorig jaar klopte de Vlaamse begroting nog af op een tekort 172 miljoen euro, al was dat toen vooral te wijten aan de impact van nieuwe bevoegdheden en Europese begrotingsregels.