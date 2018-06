VDAB meldt laagste aantal werkzoekende schoolverlaters in zes jaar

In 2016 verlieten 77.365 jongeren in Vlaanderen de schoolbanken, heel wat meer dan het jaar ervoor, toen er 71.810 schoolverlaters waren. Een jaar later waren nog 8.086 of 10,5 procent van die schoolverlaters werkzoekend. Dat is het laagste aandeel werkzoekende schoolverlaters in zes jaar tijd. Dat blijkt uit het Schoolverlatersrapport 2018 van de VDAB.