Van prooi tot roofdier

2016 was een moeilijk jaar voor de banksector. De lage rente drukt de inkomsten, er was nauwelijks economische groei en de digitalisering dreigt de afstand tot de klant te vergroten. Voor Belfius was het echter een prima jaar. De staatsbank groeide in corporate en private banking, heeft de kosten netjes onder controle en stevent af op een winst die hoger zal liggen dan de 506 miljoen euro uit 2015.

