Vacatures raken opnieuw moeilijker ingevuld

Het aantal vacatures in de eerste drie maanden steeg naar 140.690, tegenover 134.570 in de laatste drie maanden van vorig jaar. De vacaturegraad - die het aantal vacatures meet op het totale aantal banen - steeg van 3,37 procent naar 3,47 procent. Met andere woorden: op duizend jobs raken er bijna 35 niet ingevuld.

De cijfers blijven wel onder het recordniveau van het derde kwartaal van vorig jaar: toen werden er 142.650 vacatures geteld, en de vacaturegraad bedroeg 3,58 procent. De krapte op de arbeidsmarkt is vooral voelbaar in Vlaanderen (3,77 procent vacaturegraad) en in Brussel (3,39 procent). In Wallonië ligt die nog onder de symbolische grens van 3 procent (2,81 procent). Er kwamen de jongste maanden vooral vacatures bij in de sectoren wetenschappen en administratieve diensten (ruim 19 procent van het totaal), de non-profit (18,3 procent), handel (16 procent) en industrie (13,8 procent).

Het grootste deel van de vacatures bevindt zich bij de kmo's (77 procent), maar de krapte is wel nijpender bij de kleine ondernemingen. In bedrijven met minder dan tien werknemers raken maar liefst 54 op duizend banen niet ingevuld. Een jaar geleden was de problematiek bij kleine ondernemingen echter nog iets nijpender, blijkt uit de cijfers van Statbel. De kloof tussen kleine en middelgrote bedrijven neemt af.

Vacatures die het moeilijkste ingevuld raken, zijn die van uitzendarbeid. Daar bedraagt de vacaturegraad meer dan 17 procent, tegen 3 procent voor vast werk. Tegenover 2014 is het in alle sectoren moeilijker geworden om vacatures ingevuld te krijgen. Dat is vooral het geval bij ICT (7,28 procent), wetenschappen en administratieve diensten (5,52 procent) en horeca (5,14 procent).