Twaalfhonderd gepensioneerden aan de slag in flexi-job

Gepensioneerden kunnen sinds 1 januari in de horeca of de handel bijklussen met een flexi-job. Op die extra inkomsten moeten ze geen belastingen of sociale bijdragen betalen, en de werkgever geniet een verlaagd tarief van 25 procent werkgeversbijdrage.

In de eerste maand van de nieuwe regeling gingen 1.200 gepensioneerden aan de slag in het gunstregime, leren cijfers van staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer.

'Gepensioneerden hebben heel hun leven gewerkt en bijgedragen. Het is dus niet logisch dat ze nog eens extra belast zouden worden als ze iets willen bijverdienen', zegt De Backer. 'Dankzij de flexi-job kunnen ze nu een extraatje verwerven.'