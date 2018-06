Trump vaardigt miljardenheffingen uit voor China

President Donald Trump nam de beslissing na overleg met zijn handelsadviseurs. Onduidelijk is nog wanneer de heffingen in werking zullen treden.

China had het Witte Huis donderdag nog duidelijk gewaarschuwd voor de heffingen. Economische en handelsakkoorden zullen in dat geval niet tot stand komen. Peking maakte ook duidelijk dat het niet bang is voor een handelsoorlog en zal reageren met strafmaatregelen van dezelfde omvang.

Tot dusver was onduidelijk of Trump de heffingen daadwerkelijk vrijdag zou bekendmaken of dat de beslissing volgende week zou vallen.