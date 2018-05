Toegevoegde waarde van Antwerpse haven daalde licht in 2016

Dat de lichte terugval in 2016 vooral te wijten valt aan de resultaten van één bedrijf, chemiereus BASF, duidt volgens de Nationale Bank op de groeiende concentratie in de Antwerpse haven. 'Twee bedrijven zorgen voor twintig procent van de toegevoegde waarde en de vijf procent grootste bedrijven zorgen zelfs voor tachtig procent van de toegevoegde waarde', geeft directeur Marcia De Wachter aan. 'Bij de kleinere bedrijven daalde trouwens de rentabiliteit, zij krijgen het steeds moeilijker.'

Als geheel doet de Antwerpse haven het volgens De Wachter echter goed. Ondanks het dipje in toegevoegde waarde, steeg de werkgelegenheid er datzelfde jaar licht en nam de trafiek toe met 2,8 procent.

De Wachter waarschuwt wel voor de gevolgen van fenomenen zoals de Brexit, vertraagde Chinese groei en het VS-protectionisme onder Trump. 'Tien jaar geleden was de financieel-economische crisis de grootste dreiging, vandaag is dat een geopolitieke crisis', stelt ze. 'Het optimisme bij bedrijfsleiders van eind 2017 is daarom intussen alweer verdwenen.'

De CEO van het Havenbedrijf Jacques Vandermeiren ziet de zaken iets rooskleuriger. 'Ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk is Antwerpen bijvoorbeeld vooral een importhaven', zegt hij. 'Zolang Europeanen whisky blijven drinken, zal die ook na de Brexit via Antwerpen blijven binnenkomen.'