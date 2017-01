Ugg krijgt opmerkelijke revisie door designer Phillip Lim

Hoewel de iconische stappers zondermeer slagen in hun missie om je voeten warm te houden, is er geen schoen zo veelbesproken als de Ugg. Zeker wanneer temperaturen onder het vriespunt duikelen, domineren de schaapswollen laarsjes - gedragen door vrouwen én mannen - het straatbeeld. Die daad mag dan door heel wat modemensen afgeschreven worden als een dubieuze stijlkeuze, dat heeft het schoenenlabel er niet van weerhouden om zich in een comfortabele marktpositie te nestelen.

De Ugg is natuurlijk al een hele poos meer dan de bruine enkellaars die tienermeisjes vanaf 2005 om hun voeten begonnen te schuiven. Inmiddels werden uitvoeringen in tal van kleuren en vormen uitgebracht, met het donzige uiterlijk als rode draad doorheen de verschillende modellen. Toch is het opmerkelijk dat het schoenenlabel nu ook een designer aanstelt om het schoeisel een nieuwe identiteit aan te meten.

Ruige afwerking

Die sleutelrol is voorbehouden aan designer Phillip Lim. Hij zal voor het merk een capsulecollectie creëren van vier modellen die een plaats in zijn mannencollectie krijgen tijdens de herfst van 2017. 'Zijn' Uggs zullen afgewerkt worden met leder of krijgen een ritsluiting bovenaan die de schoen meteen een ander silhouet geeft.

Over de nieuwe samenwerking gaf Lim het volgende te kennen aan Business Wire: "Als ontwerper ben ik de hele tijd geïnteresseerd in het verkennen van ongewone elementen om ze te herwerken tot een nieuwe esthetiek. Eén van de voornaamste redenen waarom ik met Uggs wou samenwerken, is omdat ik voelde dat we samen een lossere versie van het begrip 'cool' konden creëren."

Wie de herwerkte stappers komende herfst op de kop wil tikken, bookmarkt alvast de websites van Ugg en Phillip Lim.

Meer weten over hoe Ugg na al die tijd nog steeds relevant weet te blijven? Lees dan ook: 'Ze zijn zo zacht, meneer': waarom mensen nog altijd met Uggs rondlopen.

(SDW)