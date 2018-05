Student Antwerpse Modeacademie valt in de prijzen op modefestival van Hyères

Mannelijke modellen die over de catwalk flaneren met een opblaasbare dolfijn als hoofddeksel of die verstrikt lijken te zijn geraakt in een visnet: de jury van het gerenommeerde Franse modefestival van Hyères kon de artistieke visie van Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh wel smaken. De collectie 'Fish or fight' die het duo dat bekendstaat onder de merknaam Botter voor de gelegenheid presenteerde, putte inspiratie uit de vissers die Botter en Herrebrugh zich herinneren uit hun jeugd. Botter werd immers geboren in Curaçao, Herrebrugh in de Dominicaanse Republiek.

'We hebben het moeilijk met de snelle manier van leven in West-Europa', liet Botter optekenen door De Standaard. 'We wilden een collectie vol referenties aan die inspiratiebron, maar ook met een boodschap: grote bedrijven breken de mooiste koralen af en zorgen ervoor dat de plaatselijke vissers het steeds moeilijker krijgen', vertelde hij nog.

Het festival van Hyères in Zuid-Frankrijk selecteert al sinds 1986 jaarlijks beloftevol mode- en fotografietalent. De jury van het mode-evenement bestond uit heel wat invloedrijke modekenners. Onder andere Lou Doillon, Haider Ackermann en Tilda Swinton tekenden present en mochten samen beslissen wie dit jaar met een geldsom van 15.000 euro, een samenwerking met Chanel én met Petit Bateau weer huiswaarts mocht keren.

Beloftevolle ontwerper

Rushemy Botter trok zelfs voor hij afstudeerde aan de Modeacademie al heel wat aandacht naar zich toe. In 2016 mocht hij zijn collectie al voorstellen tijdens de VFILES show op de modeweken in New York. Hij werd daar toen begeleid door onder meer Naomi Campbell, Jerry Lorenzo, Young Thug & Mel Ottenberg, de stylist van Rihanna.

In november van 2017 werd hij op de Belgian Fashion Awards (een wedstrijd georganiseerd door Knack Weekend, Le Vif Weekend, Flanders DC en MAD, Brussels Fashion and Design Platform die Belgisch modetalent in de verf zet) nog uitgeroepen tot de "Most promising graduate". Die titel lijkt hij nu ruimschoots waar te maken.