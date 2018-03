Samsøe & Samsøe organiseert sample sale in Antwerpen

'Nordic, toegankelijk en hedendaags', zo omschreef Mia Kappelgaard, head of design bij het Deense kledinglabel Samsøe & Samsøe, haar merk eerder dit jaar in een interview met Knack Weekend. Wie fan is van strak en Scandinavisch weet immers dat Samsøe & Samsøe eind maart de deuren van haar eerste Belgische vestiging opent.

Gelukkig hoef je niet tot dan te wachten om de kledingstukken van het Deense merk in te slaan. Op 9 en 10 maart organiseert het label een sample sale, waar de kledingstuks voor mannen en vrouwen twee dagen lang over de toonbank gaan aan aangepaste sampleprijzen.

Op vrijdag 9 maart zet de Antwerpse showroom van het merk de deuren open van 11u tot 21u. Zaterdag kunnen fans van de zogenaamde 'Scandi Style' er terecht tussen 10u en 15u.