Luxelabel Hermès opent muzikale pop-up in Brussel

Gisteren opende Hermès in Brussel de deuren van hun pop-upevent met zijden carrès en dassen voor mannen, gepresenteerd alsof het platenhoezen of cassettes zijn. Dat is best opmerkelijk voor een merk dat zich op de borst klopt 'de slakken van de luxemode' te zijn. Knack Weekend ging eerder deze maand nog op bezoek in de ateliers van het merk, en daar ontdekte onze man dat er voor sommige carrés meer dan veertig kleuren gebruikt worden en dat elke kleur afzonderlijk moet gedrukt worden. U ziet zelf: dat kost tijd.

De inspiratie voor het veel vluchtigere evenement in Brussel kwam uit het brein van Vérnoque Nichanian, artistiek directeur van de mannenmode bij het label en Christophe Goineau, creatief directeur van de zijde voor mannen. Tijdens de looptijd van de pop-up betreden meer dan 40 Belgische en internationale DJ's het podium.

Christophe Goineau vertelde eerder aan onze redactie 'dat er al in de jaren tachtig carrès waren voor mannen, maar dat er pas sinds 2004 echt over nagedacht wordt. Een carré is als een mooie tas', zei hij. 'Hij geeft meteen stijl.' De ontwerpen die Hermès de voorbije jaren bij elkaar stikte, kunt u nog tot 2 juni bekijken bij Silk Mix