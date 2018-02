7 boetieks waar je als man designerkleding kan scoren

.NU

Gent heeft er sinds januari van dit jaar een shopbestemming voor mannen bij: .NU ontstond vanuit een persoonlijk gemis van oprichters Kevin De Coninck - tevens het brein achter de showroom Thirteentwelve - en Merijn Degraeve naar stijl voor mannen op een hoger niveau. Ze hangen grote merken in de winkelrekken als Haider Ackermann, Margiela, Calvin Klein, Marni en Alexander Wang. Het duo wil met .NU een ruime selectie van speciale stuks aanbieden in combinatie met toegankelijkere items.

Adres: Henegouwenstraat 71, 9000 Gent

Rewind Store

In de Gentse Rewind store - die opgedeeld is in een boetiek voor mannen en één voor vrouwen aan de overkant van de straat - vind je vooral strakke, Scandinavisch ogende kleding terug van merken als Dries Van Noten, Won Hundred, Hope, Comme Des Garçons en The Last Conspiracy. Op de benedenverdieping van het pand werd plek gemaakt voor Rewind B.L.C.K., een label dat volledig bestaat uit zwarte stuks. Je tikt er kleding van onder andere Ann Demeulemeester en Rick Owens op de kop.

Adres: Sint-Pietersnieuwstraat 13, 9000 Gent

Verso

Verso dompelt haar klanten al bijna twee decennia lang onder in het beste wat luxekleding te bieden heeft. De boetiek, die gevestigd is in een herenhuis uit de zestiende eeuw, was oorspronkelijk enkel voor mannen bedoeld. Hoewel ze nu ook kleding voor vrouwen aanbieden, blijven ze nog steeds trouw aan hun oorspronkelijke premisse. In de winkelrekken vind je kleding van gevestigde merken als Dolce & Gabbana, Fendi, Givenchy, Gucci, Prada en Saint Laurent.

Adres: Lange Gasthuisstraat 11, 2000 Antwerpen

Helt

De Leuvense mannenwinkel Helt is een nieuwkomer. De boetiek die prat gaat op haar Scandinavische selectie van kleding opende nog maar in 2017, maar bundelt nu al een mooie selectie van strakke stuks onder één dak. Zo kan je er onder meer kleding van Samsoe & Samsoe, Six Edges en Won Hundres shoppen. Je look afwerken kan met de grafische sokken van Jimmy Lion.

Adres: Diestsestraat 217, 3000 Leuven

Divetain

De concept store Divetain in de Brusselse Dansaertwijk werd in 2012 in het leven geroepen door Josiane Lanhove en Igor Divetain, kleinzoon van de beroemde Franse actrice Cathérine Deneuve. Ze vallen voor stuks die eenvoudig, elegant en draagbaar zijn, maar met "un petit twist". In hun winkel kan je merken kopen als Pierre Hardy, Opening Ceremony, Saint Paul, Silent by Damir Doma, Sangue, Coltesse, Calla en Alexander Wang.

Adres: Léon Lepagestraat 12, 1000 Brussel

Louis

Louis in Antwerpen is een multibrandstore waar je het beste vindt wat merken als Acne Studios, Ami, Balenciaga, Lanvin en Vetements te bieden hebben. Ook de accessoires zijn bedrukt met labels van onder andere Balenciaga, Maison Margiela en Saint Laurent.

Adres: Lombardenstraat 16, 2000 Antwerpen

Stijl Men

Stijl Men in Brussel plukt al langer de nieuwste ensembles van grote designers als Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester en Raf Simons van de catwalk om ze in hun boetiek te verpatsen aan gewillige kopers.

Adres: Nieuwe Graanmarkt 6, 1000 Brussel