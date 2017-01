Quarterback Tom Brady ontwerpt pyjama die je lichaam al slapend herstelt

Technologie en mode zijn twee begrippen die steeds vaker hand in hand gaan. Dat ook heel wat sportlui daar de voordelen van zullen ondervinden, blijkt uit de nieuwe reeks pyjama's van Under Armour die voorgesteld werden op de Amerikaanse Consumer Electronics Show. Die zou de tijd die spieren nodig hebben om te recupereren na het sporten danig naar beneden halen.

De technologie werkt als volgt: doormiddel van een biokeramische print aan de binnenkant van de stof wordt lichaamswarmte omgezet in een intensere versie van infraroodstralen. Studies toonden eerder al aan dat dit soort infraroodstralen ontstekingsremmend en ontspannend werken en de bloeddoorstroming bevordert. In de praktijk wordt die technologie nu vooral toegepast voor therapeutische doeleinden of in sauna's.

Quarterback Tom Brady

Niemand minder dan één van Amerika's bekendste quarterbacks, Tom Brady, is de bezieler achter de inventieve slaapuitrusting. Volgens Sports Illustrated zou hij de technologie bedacht hebben na een blessure aan zijn kuit in 2014. Er zou eerst heel wat geëxperimenteerd worden met deze technologie in de vorm van een gel voor hij nu ook als pyjama beschikbaar werd.

De vernuftige nachtkleding is zowel beschikbaar in een kort als een lang model. Voor deze snellere recuperatietijd mag je wel een behoorlijke soms geld neertellen: de prijs voor een ensemble schommelt namelijk tussen 150 en 190 euro. (SDW)