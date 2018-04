Tien ontbijten die stiekem ook dessertjes zijn

Chocomousse decadent? Ongetwijfeld, maar deze lichte variant vol fruit leent zich wel prima als ontbijt. Fantastisch toch, dat lekker gek doen ook nog eens gezond kan zijn?

Ijsjes als ontbijt: waarom ook niet? Dit recept koppelt een gezonde start aan een lekkere traktatie én maakt in dezelfde adem ook nog eens je dag. Een grote aanrader voor kinderen (of voor het kind in jezelf).

Pompoen is wellicht geen ingrediënt dat je meteen associeert met dessert of ontbijt, maar toch zou je het absoluut eens moeten overwegen! De zoete groente is een heerlijke gast in deze zachte wafeltjes.

Uiteraard kunnen pannenkoeken niet ontbreken in een lijstje met ontbijten die je evengoed als dessert kan eten. Dit recept mengt er daarbij nog eens wat fruit door, zodat je extra energiek aan de dag kan beginnen.

Een troostrijke Aziatische pap die je de avond voordien helemaal kan voorbereiden, maar ook nog wat warm absoluut heerlijk is. Omdat het niet elke dag Vlaamse kost hoeft te zijn!

Dit ontbijt/dessert maakt zichzelf terwijl jij geniet van een verkwikkende nachtrust. Het enige wat jij op het allerlaatste nog moet doen, is afwerken met wat noten, zaden of fruit naar smaak.

Eigenlijk heeft een goeie crumble alles wat een uitgebreid ontbijt heeft: vers fruit, een krokantje en wat verfrissende zuivel. Vervang het roomijs uit dit recept door een dot volvette Griekse yoghurt en je kan er weer een tijdje tegen.

Romig, een tikkeltje kruidig en gebalanceerd zoet: met deze verrassende variant van de bruschetta kan je de dag perfect beginnen én afsluiten.

Til je klassieke wentelteefjes naar een hoger niveau door er een 'bijgerecht' bij te geven. Ook appels, bananen of ander fruit zijn stuk voor stuk aanraders.

Deze koekjes zijn niet alleen erg gemakkelijk om te maken, ze zijn ook erg gemakkelijk om op te eten. Lekker snel onderweg naar het werk of 's avonds in de zetel onder het lezen van een goed boek: ze gaan er altijd in.