Sterrenchef Alain Ducasse moet restaurant in Eiffeltoren verlaten

Le Jules Verne, het toprestaurant op de tweede verdieping van de Eiffeltoren, werd meer dan tien jaar lang geleid door de Franse sterrenchef Alain Ducasse. Vorig jaar schoven Emmanuel en Brigitte Macron, en Donald en Melania Trump er nog de voeten onder tafel. Maar vanaf september 2019 moet hij de fakkel doorgeven aan Frédéric Anton en Thierry Marx, die allebei ook sterrenrestaurants in Parijs uitbaten.

Moet, want als het van Ducasse afhing, gooide hij de spreekwoordelijke handdoek nog niet in de ring. Het was het Parijse stadsbestuur dat ervoor koos om de concessie met Elior, die samenwerkt met Ducasse, niet te verlengen.

Alain Ducasse wordt in Frankrijk al langer geroemd om zijn kookkunsten. Hij was de eerste chef die in drie verschillende steden restaurants met drie Michelinsterren had. In totaal heeft hij meer dan twintig restaurants op zijn naam staan.