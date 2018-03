NoAarchitecten gaat het Brussels museum Kanal vormgeven

Oorspronkelijk streden 92 kandidaten voor de prestigieuze architectuurprijs van het Brussels museum Kanal. Die werden in een tweede ronde uitgedund tot slechts zeven teams. Daar kwam een voorstel van het Brussels collectief NoAarchitecten, EM2N uit Zürich en Sergison Bates Architects uit Londen als de winnaar uit de bus.

Enkele recente realisaties van NoAarchitecten zijn de herinrichting van de Lakenhallen in Ieper voor het In Flanders Fields Museum, de stadscampus van de Universiteit Hasselt en het vlasmuseum Texture in Kortrijk.

In totaal krijgen de architecten maar liefst 35.000 vierkante meter om hun creatieve visie op bot te vieren. De architecten zien dat ambitieus: hoewel de oorspronkelijke look and feel van de voormalige Citroën-garage behouden blijft, wordt het gebouw volledig opengetrokken. Een centraal wandelpad moet de verschillende ruimtes met elkaar verbinden en de tentoonstellingsruimtes worden op vier verdiepingen geplaatst. Op de bovenverdieping van het gebouw wordt een restaurant voorzien en op de benedenverdieping een grote ruimte waarin installaties, performances en concerten kunnen plaatsvinden.

Voor het museumproject werd door de stad Brussel 125 miljoen euro (exclusief btw) uitgetrokken. De werken beginnen in de herfst van 2019 en zouden afgerond moeten zijn tegen het najaar van 2022. Voor de inrichting van het 'nieuwe' Kanal-museum werkt het Brussels gewest samen met Centre Pompidou in Parijs.