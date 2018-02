Intel werkt aan een slimme bril die je waarschijnlijk nooit kan kopen

Heel wat grote merken bewezen in het verleden al dat smart glasses op de markt brengen een - understatement - risicovolle zaak is. Zo konden de Google Glasses maar op lauwwarme reacties rekenen en ook de Snapchat Spectacles bleken geen overdonderend succes. Toch waagt Intel zich met hun kijk op de slimme bril, die Vaunt zal heten, opnieuw in een markt die voorheen vooral teleurstelling in petto had.

Hun ingenieuze bril is voor de verandering in een heel doordeweeks uiterlijk gehuld en is maar moeilijk te onderscheiden van gewone monturen. Geen futuristisch ogend gadget dus, maar een heel draagbaar accessoire waarvan enkel de gebruiker de voordelen ziet. De nieuwe bril van Intel zal bestaan uit plastic, niet meer dan vijftig gram wegen en niet voorzien zijn van een camera. Je kan hem zelfs combineren met lenzen die enkel op voorschrift te verkrijgen zijn.

Dat Intel voor hun nieuwe smart glasses ook de modieuze kaart trok, is geen verrassing. Journaliste Katrin Swartenbroux schreef eerder al dat grote bedrijven steeds meer op het modieuze gepeupel rekent om hun gadgets te omarmen. Zo nam Google mode-ontwerpster Diane Von Furstenberg onder de arm, die in september 2012 de door haar gepimpte monturen van Google Glass op de neus van haar modellen plaatste tijdens haar voorjaarsshow.

Projectie op je oogbal

Toch is ook de technologie waarvan de bril voorzien is indrukwekkend. Zo vind je aan de binnenkant van de ingenieuze bri een laser die een projectie van 400 op 150 pixels recht op je oogbal projecteert, een processor, een versnellingsmeter, een Bluetooth chip en een kompas. Het beeld dat je door de laser te zien krijgt, kan je helpen om verjaardagen te herinneren, notificaties versturen vanop je telefoon of een recept projecteren wanneer je je bijvoorbeeld in de keuken bevindt.

Hoewel de Intel Vaunt er veelbelovend uitziet, is het nog onduidelijk of de bril ook ooit daadwerkelijk op de markt zal verschijnen. Het hoofd van Intel's wearables-afdeligen declameerde immers aan the Verge 'dat het onwaarschijnlijk is dat de Vaunt ooit op de markt zal komen omdat er normaal wordt samengewerkt met partners die dat voor hen doen.' Wat ze met hun nieuwe bril vooral willen aantonen is dat hun technologie wonderwel te combineren valt met brillen die andere merken aanbieden. Dat, én dat je slimme brillen kan maken die er niet hopeloos futuristisch uitzien.