Design September gaat van start in Brussel

September staat bij heel wat Belgische fans van design al even aangeduid in de agenda: tijdens Design September staat Brussel immers een maand lang in het teken van de beste ontwerpen en worden er doorheen de stad meer dan honderd evenementen georganiseerd. Bezoekers kunnen onder andere in het Wiels, Kanal, Bozar, MAD en Adam terecht voor heel wat tentoonstellingen, maar ook tal van kleinere galeries zetten de deuren open.

Dit jaar legt de organisatie achter Design September de focus op heel wat Belgische designers. Een speciaal parcours loodst bezoekers langs een winkelroute waar ontwerpers als Nathalie Van der Massen, Bram Kerkhofd en Tahnee Bouciqué hun meubels etaleren. Het laatste weekend van september houdt u beter vrij voor de grootste vintagemarkt van Europa, die georganiseerd wordt in Tour & Taxis.

En ook heel wat bekende gasten tekenen present voor deze editie van Design September. Met stip bovenaan de lijst: de Welshe topdesigner Ross Lovegrove, die op woensdag Design September mag inluiden met een lezing in Flagey. Ook de Franse meubelmaker Patrick Norguet en de Poolse ontwerper Marcin Rusak geven later deze maand een lezing. Vergeet zeker niet tijdig uw tickets te bestellen.