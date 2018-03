Bezielers achter Decovry.com: 'We moeten af van het idee dat online verkoop eenvoudig is'

De kans is groot dat u tijdens uw digitale zoektocht naar een nieuwe designerzetel of -lamp al eens op de webshop decovry.com stuitte. De ondernemers achter de website gaan prat op hun aanbod dat dagelijks verandert - ze noemen zichzelf niet voor niets een ontdekkingsplatform - en spreken niet over klanten maar over een community. Wat veel minder mensen weten, is dat die ondernemers gewoon Belgen zijn.

Delen Ik wou geen statische webshop, maar een plek waar ik dagelijks nieuwe ontwerpen en trends naar voren kon schuiven. Carole Meert

Carole Meert begon in november van 2011 met decovry.com omdat ze zich ergerde aan de traagheid waarmee grote interieurtrends voor een breed publiek toegankelijk werden. Niets beters dan in zo'n situatie zélf een platform in elkaar te timmeren, en zo geschiedde. Carole: 'Ik wou geen statische webshop, maar een plek waar ik dagelijks nieuwe ontwerpen en trends naar voren kon schuiven.'

Niet eenvoudig

Maar denk niet dat een online verkooppunt een eenvoudiger alternatief is op een fysieke winkel. 'Het is niet zo dat je een webshop opstart en dat het geld vanzelf binnenrolt', weet ook mede-zaakvoerder Steven Coppens. 'Online verkopen is net heel moeilijk. Het is bijvoorbeeld niet omdat je een webshop hebt, dat iedereen je kan vinden. Het duurt ook vaak lang voor je iemand hebt overtuigd om daadwerkelijk iets te kopen, wat dan weer duur is.'

Al heeft een webshop natuurlijk ook voordelen. Net doordat de verkoop zich online afspeelt, kunnen de ondernemers een uitgebreid assortiment aanbieden zonder nadien met een massale stock achter te blijven. 'Een ander voordeel is dat we heel hard kunnen inzetten op inspiratie', vertelt Steven. 'We kunnen onze producten fotograferen in een aantrekkelijke context. In een fysiek verkooppunt ligt dat toch moeilijker.'

Consumentenvertrouwen

Met het consumentenvertrouwen in webshops gaat het volgen de ondernemers alvast de goede kant uit. Carole: 'Vier of vijf jaar geleden stonden retailers nog veel terughoudender tegenover online verkoop. En ook bij klanten zien we een groeiend vertrouwen. Ik geloof dat er daar in de toekomst in België nog veel mogelijk is.'

Al schrijft Carole het succes van haar webshop vooral toe aan onze recente obsessie met alles wat gezond en luxueus is. 'Mooie producten zijn geen luxe meer, we zijn ze gaan zien als een noodzakelijkheid. Mensen willen een deeltje van wat ze in de wellness vinden mee naar huis nemen, ze willen sereniteit. Het gaat niet langer om de hoeveelheid spullen die je in huis haalt, het gaat om de kwaliteit ervan.'

En jawel, wie dat betoog wel heel Scandinavisch vindt aanvoelen, heeft het bij het juiste eind. Het assortiment van decovry.com speelt ontzettend hard in op die tendens, al geven ze ook toe dat ze zich niet willen beperken tot énkel dat. 'We merken dat onze klanten nog steeds op zoek zijn naar minimalistische ontwerpen, maar we zijn ervan overtuigd dat er ook nood is aan andere stijlen. Metaal is bijvoorbeeld een materiaal dat niet vaak wordt gebruikt in Scandinavische interieurs, maar het past wel in de levensstijl die we naar buiten dragen. Als je het goed aanpakt, kunnen verschillende stijlen elkaar net versterken.'

Niet toegankelijk

Delen Als je het goed aanpakt, kunnen verschillende stijlen elkaar net versterken. Carole Meert

Toch is decovry.com niet het meest toegankelijke platform. Alvorens je je kan onderdompelen in het designaanbod van het merk, moet je een heel registratieformulier invullen. 'We hebben decovry.com altijd gezien als een soort community', vertelt Steven. 'Die muur is een eeuwigdurend debat, zowel intern als extern. Die registratiemuur dient vooral om aan leveranciers te verantwoorden dat we hun producten aan kortingen kunnen aanbieden. Anders verstoor je de markt.'

Maar toch voelen de twee ondernemers achter decovry.com het ook kriebelen om in de toekomst fysieke evenementen op poten te zetten, om zo op nauwere manieren te communiceren met de mensen die decovry.com nu al op de voet volgen. 'Ik denk er al lang over na om iets offline te gaan doen, maar dan niet in de vorm van een traditioneel verkooppunt', aldus Carole. 'Het moet vooral onze webshop genoeg versterken. We merken nu dat mensen maar moeilijk een gezicht kunnen plakken op de webshop. Misschien is het niet slecht als mensen het gevoel hebben dat ze decovry.com ook echt gezién hebben.'