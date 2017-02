H&M vindt dat er genoeg H&M-winkels in het straatbeeld zijn

De voorbije jaren had de H&M groep het doel om het aantal winkels ieder jaar met tien tot vijftien procent te doen toenemen. Momenteel zijn meer dan 4300 commerciële panden wereldwijd ingericht als H&M-winkel. Dat verklaart allicht waarom er twee H&M filialen in de Gentse Veldstraat zijn, en maar liefst drie op de Antwerpse Meir. H&M is zodanig omnipresent dat je er als toerist prat op mag gaan dat je tijdens het verkennen van een nieuwe stad zeker één, maar meer waarschijnlijk drie H&M-winkels op je wandeltocht tegen zal komen. In plaats van deze betonnen uitbreiding richt H&M zich voortaan op een groei van verkoopcijfers van tien tot vijftien procent, een doel dat zowel via verkoop in de fysieke shops als online gehaald moet worden.

Het is een slimme zet van H&M, en niet alleen omdat wij als consument graag wat meer diversiteit in onze winkelstraten zien. Ook Zara - een grote concurrent van H&M- heeft vorig jaar de expansie van fysieke Zara shops teruggeschroefd om zich meer te focussen op de webshop. De consument is vandaag de dag enorm veeleisend geworden. We klikken onszelf muisarm in digitale winkelcentra waarvan we verwachten dat ze het koopwaar de volgende dag op onze stoep leveren. Wanneer we gaan shoppen willen we een ervaring, een shop die ons uitdaagt of tenminste onze instagramstories haalt, want waarom zouden we de deur uitgaan louter om spullen te kopen, als je dat evengoed online kan doen. Passen? Please. Tegenwoordig kan je alles gratis terugsturen binnen de zoveel dagen mocht een kledingstuk je niet bevallen.

Quartz meldt daarnaast ook dat de fysieke winkels van H&M niet binnenrijven zoals vroeger. Ze baseren zich hiervoor op een rapport van Morgan Stanley uit 2016 dat uitwees dat de snelle groei van het aantal winkels de winst niet deed stijgen. De analisten maakten zich zorgen dat H&M een zogenaamd "mathematical tipping point" zou bereiken, waardoor de winstcijfers tegen 2020 naar beneden zouden duiken.

Het is duidelijk dat de Hennes & Mauritz groep dit verslag ook gelezen heeft, en ze de nodige maatregelen zullen treffen. Meer inzetten op online, meer 'consumer experiences' in bestaande winkels en het verder ontwikkelen van de app staan hoog op de agenda. Lees het jaarverslag hier. (KS)