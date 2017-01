Eerste onderwatermuseum Europa opent aan de kust van Lanzarote

Een ware primeur aan de kust van het Canarische eiland Lanzarote. Daar opende dinsdag 10 januari de, nuja, deuren van het eerste onderwatermuseum van Europa. Met dat project geeft artiest Jason DeCaires Taylor - naast een unieke duikervaring - kritiek op de commercialisering van onze oceanen. Hij trekt ook grote vraagtekens bij de massadestructie van koraalriffen, die ontzettend onder druk staan door de opwarming van de aarde en menselijke evolutie.

De sculpturen in het onderwatermuseum baseerde DeCaires Taylor op alledaagse taferelen. Hij betrok er zelfs de lokale bevolking bij en liet hen zélf model staan voor zijn beeldhouwwerken. Daar kan je nu dus voorbijzwemmen op zo'n veertien meter diepte langs de kust van Lanzarote.

Milieuactivisten minder enthousiast

Het onderwatermuseum moet gaan dienen als kweekplaats voor lokale vissoorten en kunstmatige koraalriffen. Toch wordt er ook getwijfeld aan die goede intenties.

Zo trekt de digitale publicatie The Outline in twijfel of het aanleggen van kunstmatige koraalriffen wel zo'n goed idee is. Hoewel sommige studies het belang ervan bevestigen, zijn andere milieuactivisten van mening dat het de concentraties van zeedieren concentreert. Dat is dan weer niet goed voor de balans in het ecosysteem.

Jason DeCaires Taylor is met het onderwatermuseum echter niet aan zijn proefstuk toe. Eerder hees hij al projecten in het water in Londen (The Rising Tide), Canterbury (Alluvia) en Grenada (Viccisitudes).