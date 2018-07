WHO wil vergaderen gezonder maken: 'Vervang koekjes door fruit'

'Vergaderingen gezonder maken hoeft niet ingewikkeld of duur te zijn. En ze worden er vaak leuker door', zegt João Breda, hoofd van het Europese Bureau voor Preventie en Controle van Niet-Overdraagbare Ziekten van de WHO. De gids werd in eerste instantie ontwikkeld voor de WHO zelf, maar is nu beschikbaar voor iedereen.

Tijdens vergaderingen zitten de deelnemers doorgaans en is er sprake van weinig fysieke activiteit en wordt er vaak vettig en suikerrijk voedsel geconsumeerd. Daarnaast worden er vaak wegwerpitems uitgedeeld of wordt gebruik gemaakt van plastic bestek, wat dan weer een negatieve impact heeft op het milieu.

Betere concentratie

De gids die de WHO in het leven riep, richt zich op vier gebieden: een gezond dieet, fysieke activiteit, een rookvrije omgeving en duurzaamheid. Hij geeft concrete suggesties om vergaderingen gezonder en duurzamer te maken, zoals het op tafel zetten van vers fruit en groentensnacks, het verkleinen van de porties om voedselverspilling te voorkomen, gebruik van volkorenproducten, het vervangen van suikerhoudende dranken door water en het inlassen van voldoende tijd voor beweging.

'Deelnemers zijn soms verrast als middenin een formele vergadering gevraagd wordt om even wat aan lichaamsbeweging te doen', zeg woordvoerder Tina Kiaer van de WHO Europa. 'Maar we krijgen veel positieve reacties op die pauzes. Mensen krijgen er nieuwe energie van en kunnen zich daarna beter concentreren op de vergadering.'