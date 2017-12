'Zelfhelend beton drukt de herstel- en onderhoudskosten van tunnels en wegen'

WAAROM MOET U DEZE ONDERZOEKER KENNEN?

Als telg van een aannemersfamilie had Didier Snoeck gezworen dat hij niet in de bouw zou gaan. Toch wordt de postdoctorale onderzoeker aan de UGent nu betaald door het Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek (FWO) om te experimenteren met zelfhelend beton. Dat is een betonmengsel dat herstelt van scheuren zonder enige menselijke of mechanische tussenkomst. Snoeck maakt deel uit van het team van professor Nele De Belie, die beschouwd wordt als een van de goeroes van het zelfhelend beton.

