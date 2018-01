NMBS telt 230 miljoen reizigers in 2017

Volgens de spoorwegmaatschappij neemt vooral het aantal vrijetijdsverplaatsingen met de trein toe. Zo registreerde de NMBS 6 procent meer senioren in de trein, 8 procent meer jongeren en 9 procent meer gezinnen.

Ook vrijetijdsproducten als Go Unlimited en het weekendbiljet deden het beter dan in 2016. Het aantal pendelaars stijgt ook, maar in mindere mate. Er werden afgelopen jaar 2 procent meer woon-werkabonnementen verkocht in vergelijking met een jaar eerder.

De NMBS wijst er nog eens op dat met het nieuwe vervoersplan, dat in december werd ingevoerd, het treinaanbod met 5 procent is gestegen. Tegen 2020 komen er dankzij nieuwe M7-dubbeldektreinen meer dan 10.000 zitplaatsen bij.

De cijfers die woensdag werden vrijgegeven, hebben enkel betrekking op het binnenlands verkeer van de NMBS.