Maandag staking bij MIVB

Een 'vergadering van de laatste kans' bij de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB is vrijdagmiddag afgesprongen, meldt de liberale vakbond ACLVB. Die gaat vrijdagnamiddag "acties voeren binnen de MIVB, die geen impact zullen hebben op de reiziger".

Maandag wordt het anders, want dan wordt er gestaakt. De socialistische vakbond ACOD had eerder ook al een staking voor maandag aangekondigd. De christelijke vakbond doet niet mee.

De discussie handelt over verschillende operationele problemen bij de MIVB en een 'negatief sociaal klimaat'.

ACOD sprak over 'verspilling van belastinggeld'. "Het sociaal conflict bij de MIVB heeft een 'point of no return' bereikt", klinkt het bij ACLVB. "We moeten vaststellen dat de vergadering van de laatste kans uitgedraaid is op een fiasco."

"De directie van de MIVB heeft een programma met beloftes gemaakt om tegemoet te komen aan onze eisenbundel". ACLVB wil evenwel 'geen beloftes op termijn meer maar onmiddellijke resultaten'.

Maandag wordt bij het Brusselse openbaar vervoer het werk neergelegd. De liberale vakbond kondigt bovendien nog andere acties aan, als de onderhandelingen niet het gewenste resultaat opleveren.