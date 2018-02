Dienstverlening De Lijn vooral in de steden ernstig verstoord door staking

In heel Vlaanderen is het bus- en tramverkeer ernstig verstoord. De hinder is het grootst in de steden, bevestigt De Lijn. Veel verkooppunten (Lijnwinkels) en belbuscentrales blijven gesloten. Een overzicht per provincie.

Er rijdt vrijdagvoormiddag geen enkele kusttram tussen De Panne en Knokke. Een overzicht per provincie.

In de stad Antwerpen is ongeveer een vijfde van de tramchauffeurs aan de slag. Er rijden bijna geen bussen. Ook op het stadsnet van Mechelen en Turnhout rijdt zo goed als geen bus. In de rest van de provincie rijdt ongeveer de helft van de bussen. De Lijnwinkels en belbuscentrale zijn gesloten.

Op de streeklijnen in Limburg is bijna de helft van de vroege ritten uitgereden, maar op de stadsnetten van Hasselt, Genk, Sint-Truiden en Tongeren rijdt vrijwel geen enkele bus. Ook de belbussen ondervinden grote hinder, want de belbuscentrale is niet bereikbaar. De Lijnwinkels in Limburg blijven vrijdag dicht.

Ook in de provincie Oost-Vlaanderen is de hinder het grootst in de steden. In Gent rijdt tramlijn 1 om de dertig minuten, net zoals de stadsbuslijnen 3 en 5. Tramlijnen 2 en 4 rijden niet, buslijnen 6, 8, 9, 17, 18, 38 en 39 evenmin. In Sint-Niklaas en Aalst is vrijdagochtend zo goed als geen enkele stadsbus uitgereden. In de regio rond Gent rijdt ongeveer een kwart van de bussen. In het Waasland is ongeveer een derde van de chauffeurs uitgereden, in regio Dender ongeveer de helft. In de Vlaamse Ardennen rijden ruim drie op vier van de bussen wel. Alle Oost-Vlaamse Lijnwinkels zijn gesloten. De belbuscentrale is paraat, maar er zijn minder medewerkers aan de slag waardoor de wachttijden kunnen oplopen.

In Vlaams-Brabant is de hinder het grootst in het Hageland, in Leuven en de regio rond Brussel. In Leuven en omgeving is slechts één op de tien chauffeurs uitgereden. In de regio van Overijse is ongeveer zestig procent aan de slag gegaan. In de regio's Asse en Haacht rijdt momenteel een bus op de vijf. In de Brusselse rand en in de regio's Grimbergen, Londerzeel en Vilvoorde rijden bijna geen bussen.

Op de as Brussel-Ninove (lijnen 126, 127 en 128) is dan weer 70 procent van de chauffeurs uitgereden.

In West-Vlaanderen tot slot is de hinder het grootst op de stadsnetten en de kusttram. Er rijden vrijdagvoormiddag geen kusttrams. De stadsnetten van Brugge, Oostende en Kortrijk zijn eveneens ernstig verstoord, maar in Roeselare zij alle stadsbussen uitgereden. Op de streeklijnen rijdt ongeveer veertig procent van de bussen. De belbuscentrale is gesloten maar de gereserveerde ritten worden uitgevoerd. De meeste Lijnwinkels zijn gesloten.

In West-Vlaanderen zullen de ritten na 20 uur niet meer gereden worden. Reizigers kunnen voor updates terecht op www.delijn.be. Maar omdat ook de bedienden staken, zullen de overzichten tot op ritniveau niet overal en even frequent gemaakt kunnen worden. De staking komt er omdat de vakbonden het niet eens zijn met een herstructurering waarbij gesnoeid wordt in een aantal management- en bediendenfuncties, door middel van natuurlijke afvloeiingen. De directie van De Lijn wil ook een aantal diensten centraliseren.