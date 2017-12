Bpost breidt directiecomité uit

Henri De Romrée volgt Koen Beeckmans op als chief financial officer bij bpost, blijkt uit een persbericht van het postbedrijf. Het vertrek van Beeckmans werd vorige week aangekondigd. Henri de Romrée (42) is momenteel partner bij McKinsey.

Komen nog in het directiecomité: Nico Cools en Dirk Tirez. Cools (62) is hoofd van de ICT-afdeling en wordt benoemd als chief information officer en chief digital officer. Tirez (53), chief legal en regulatory officer, wordt ook toegevoegd aan het directiecomité.

CEO Koen Van Gerven uit zich tevreden over de uitbreiding van het directiecomité: "Ik ben verheugd dat ik Henri, Nico en Dirk mag verwelkomen in het directiecomité van bpost.Samen met de andere leden van het directiecomité ben ik ervan overtuigd dat we een zeer bekwaam en sterk managementteam hebben dat het omvormingstraject van dit bedrijf tot een goed einde kan brengen."

De uitbreiding van het directiecomité gaat in vanaf 15 januari 2018.