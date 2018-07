Bpost blijft toch pakjes ophalen op zaterdag

Dinsdag had bpost bekendgemaakt op zaterdag niet langer pakjes op te halen 'om de onderneming rendabel te houden'.

Na de bekendmaking kwam er meteen veel kritiek. Zo betreurden de vakbonden de maatregel, die ze interpreteerden als een besparing op personeel. Zelfstandigenorganisatie NSZ riep minister van Post Alexander De Croo op om in te grijpen.

"We hebben alles nog eens op een rijtje gezet en zijn tot de conclusie gekomen dat het beter is om de ophaling op zaterdag te behouden", zegt een woordvoerder. Hij gaat niet in detail waarom de maatregel wordt teruggedraaid. "Verschillende elementen spelen een rol", luidt het woensdag.