Politiek bevriest verkoop Ethias

De federale, de Vlaamse en de Waalse overheid pompten in 2008 samen 1,5 miljard euro in de verzekeraar en hebben sindsdien elk een kwart in handen. Het resterende kwart zit bij de historische aandeelhouders, de lokale besturen.

De Waalse overheid was de voorbije maanden een vurige pleitbezorger van een solokoers voor Ethias, terwijl er op federaal en Vlaams niveau meer openheid was voor een verkoop. Maar het verkoopscenario wordt nu twee jaar in het vriesvak gestopt, tot na de volgende parlementsverkiezingen.

De aandeelhouders zijn het maandag ook eens geraakt over een grote schoonmaak aan de top. Ze willen het afgeslankte Ethias-bestuur de kans geven om een herstelplan uit te voeren. 'Binnen twee jaar kunnen we dan een zeer aantrekkelijk bedrijf verkopen met een hogere waardering dan vandaag', zegt een insider.

De staatsbank Belfius, die een beursgang ambieert, kan dus op korte termijn haar verzekeringspoot niet versterken met Ethias. Het grootste gevolg van de veranderingen aan de top is dat de Gentse professor Erik De Lembre moet vertrekken als voorzitter van Ethias.