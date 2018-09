Planbureau verlaagt economische groeivooruitzichten opnieuw

'Net als in de meeste andere eurolanden bleef de bbp-groei onder de verwachtingen in het tweede kwartaal van 2018', verklaart het Planbureau. Ook in juni was de groeiprognose voor 2018 al verlaagd, toen van 1,8 naar 1,6 procent.

Het Planbureau kijkt dus vooral naar de eurozone voor de lagere prognoses. De groei van de eurozone verloor in de eerste jaarhelft aan dynamiek omwille van hogere olieprijzen en een daling van het vertrouwen van consumenten en producenten. Bovendien spelen nog 'belangrijke risico's' als een mogelijk escalerende handelsoorlog, de onduidelijkheid over de brexit of zorgen over het begrotingsbeleid van sommige eurolanden.

Dat alles woog ook op België, met een groeivertraging in het eerste semester. Over heel 2018 zou de groei vertragen van 1,7 (2017) naar 1,5 procent, vooral door een 'groeivertraging van de uitvoer'. Ook de binnenlandse vraag zou minder snel groeien. In 2019 zouden de groei van uitvoer en binnenlandse vraag weliswaar aantrekken, maar omwille van een hogere invoer zou de economische groei toch op 1,5 procent blijven.

De werkgelegenheid zou in 2018 en 2019 in totaal toenemen met ruim 100.000 personen. In juni verwachtte het Planbureau nog 106.000 jobs extra. Eerder dit jaar had ook de Nationale Bank haar vooruitzichten voor de economische groei in 2018 en 2019 neerwaarts bijgesteld tot 1,5 procent.