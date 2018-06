Ook in Genk gaat werkloosheid nu goede kant uit

Net na de sluiting van Ford Genk piekte de werkloosheid in de provincie op 9,1 procent van de actieve bevolking. De jongste twaalf maanden doet Limburg het, mede door het actieplan, beter dan het Vlaamse gemiddelde. De werkloosheid ligt er nu op 6,00 procent, tegenover 6,04 procent voor heel Vlaanderen.

Genk en Maasmechelen blijven de uitschieters, met respectievelijk 9,59 procent en 8,91 procent. Bemoedigend is wel dat Genk nu voor het eerst sinds 2008 onder de 10 procent duikt. Van de voormalige medewerkers van Ford is intussen 82 procent uit de werkloosheidsstatistieken verdwenen, hetzij via een nieuwe job of via een vrijstelling. De gronden van de fabriek zijn bijna volledig opnieuw toegewezen, onder meer aan de Genkse haven en aan transportbedrijf Essers. Die is intussen beginnen bouwen.

Hoopgevend is voorts dat er vorig jaar 6.733 nieuwe bedrijven werden opgericht in Limburg, een stijging met 4,60 procent ten opzichte van een jaar eerder. Mobiliteit blijft nog steeds een probleem voor de provincie, met de Noord-Zuidverbinding die al jaren in het vooruitzicht wordt gesteld en die intussen tot complex project is betiteld. Vlaanderen trekt wel geld uit voor enkele doorstromingsmaatregelen en gaat de federale regering vragen om budget te heroriënteren naar Spartacuslijn 1, de toekomstige sneltram tussen Hasselt en Maastricht.