Ook EU stapt naar WTO tegen Amerikaanse importheffingen

De EU dient de bemiddelingsaanvraag in omdat ze niet akkoord gaat met de gronden die de VS geven voor het invoeren van de importheffingen. Hoewel de Amerikanen beweren dat de maatregelen worden genomen uit veiligheidsoverwegingen, meent de EU dat ze eigenlijk gewoon als doel hebben om Amerikaanse bedrijven te beschermen voor buitenlandse concurrentie. De VS hadden de WTO daarnaast ook moeten inlichten over die beschermingsmaatregelen, luidt het.

De procedure bij de WTO komt er terwijl de EU voorlopig nog tot 1 mei is vrijgesteld van de importheffingen, die aanvankelijk vanaf 23 maart van kracht zouden gaan. Momenteel onderhandelt de eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström met de Amerikaanse regering over een permanente vrijstelling.

Wanneer de bemiddeling bij de WTO tussen de EU en de VS precies zal beginnen, is niet duidelijk, maar de Unie laat alvast weten die 'zo snel mogelijk' op te willen starten.

Ook China, dat niet is vrijgesteld van de importheffingen en op 5 april naar de WTO stapte, heeft een bemiddelingsprocedure met de VS lopen.