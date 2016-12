Zo draagt de virtuele munt bij aan de opkomst van de hernieuwbare energie

Onze slimme energiemonitor Smappee is sinds deze maand de eerste datalogger die werkt met SolarCoin, een digitale munt op basis van blockchaintechnologie. Dat klinkt niet alleen futuristisch, het is het ook. En toch doen we het nu al. Die samenwerking met SolarCoin is namelijk een gigantische stap vooruit. Een digitale munt is ons ticket naar een toekomst waarin verbruikers zelf belangrijke producenten van hernieuwbare energie zijn, die energie direct kunnen verhandelen met andere verbruikers.

Smappee is een betrouwbare energiemonitor die in de woning van de verbruiker wordt geïnstalleerd. De combinatie van Smappee met een digitale, op blockchaintechnologie gebaseerde munt als SolarCoin, kan een antwoord bieden op drie grote uitdagingen die de energiesector vandaag en in de toekomst moet aangaan. In een beweging maakt het de 'slimme meters' van netbeheerders overbodig en volkomen nutteloos.

Uitdaging 1: Hoe kunnen we producenten van hernieuwbare energie belonen?

Hernieuwbare energie is in de energiesector lang de underdog geweest, maar het kantelpunt komt dichterbij. Het afgelopen jaar was groene energie voor het eerst goed voor de helft van de wereldwijde energiecapaciteit. We gaan die kanteling enkel realiseren als mensen nog meer aangemoedigd worden om te investeren in hernieuwbare energie. De geschiedenis leert ons dat subsidies daar niet altijd het beste kanaal voor zijn.

Het zou kunnen helpen als gebruikers, of het nu bedrijven of consumenten zijn, ontdekken dat energie niet alleen geld kost, maar dat het ook iets kan opbrengen.

Op het eerste zicht is het zeer eenvoudig om een digitale munt te koppelen aan de opbrengst van zonnepanelen of andere bronnen van hernieuwbare energie. Wie energie produceert, wordt dan automatisch beloond met SolarCoins: 1 MWh aan hernieuwbare energie komt overeen met 1 SolarCoin. Dat is geen hogere wiskunde.

Uitdaging 2: Hoe kunnen we het investeren in hernieuwbare energie stimuleren?

Een beloning krijgen is altijd fijn, ook al heeft die maar een bescheiden waarde. Maar die waarde kan ook veranderen. Het SolarCoin-systeem zit zo in elkaar dat de mogelijkheid bestaat om je virtuele munten te ruilen voor echt geld. Zo kunnen SolarCoins ook investeerders aantrekken. Het is de bedoeling dat de munten in de toekomst een wettig betaalmiddel worden voor de aankoop van goederen en diensten.

Van digitale munteenheden zoals de SolarCoin is slechts een beperkte hoeveelheid 'in omloop'. Gevolg: als de munten via een van de erkende kanalen worden aangekocht, neemt de waarde ervan onmiddellijk toe.

Daardoor zijn SolarCoins voor spelers uit de private en publieke sector bijzonder geschikt om in de productie van hernieuwbare energie te investeren. Elke investering in SolarCoins - hoe klein ook - doet de prijs onmiddellijk stijgen, en ondersteunt dus de facto de productie van hernieuwbare energie.

Uitdaging 3: Hoe stemmen we ons elektriciteitsnet af op een gedecentraliseerde productie

Dit is de laatste stap, waaruit zal blijken hoe slimme energiemonitors zoals Smappee en instrumenten zoals SolarCoin zullen zorgen voor een nieuw, gedecentraliseerd energielandschap.

De afname en teruggave van energie wordt vandaag beheerd door een centrale instantie, die controleert hoeveel stroom iedere gebruiker afneemt of juist in het net injecteert. Op basis van die gegevens krijg je een energiefactuur toegestuurd (meestal maandelijks of jaarlijks).

Wat als jijzelf en enkele buren energie halen uit zonnepanelen, windturbines en WKK? Wat als jullie niet langer deel willen uitmaken van het stroomnet? Hoe volg je dan je energieverbruik op, en hoe weet je wie wat verschuldigd is en aan wie? Vandaag moeten we een beroep doen op een centrale netbeheerder om deze informatie bij te houden - dat is nu eenmaal de manier waarop het energielandschap momenteel georganiseerd is.

Delen Blockchain geeft boost aan hernieuwbare energie

Blockchain is een revolutionaire technologie die het huidige systeem radicaal kan hervormen. Als elk huishouden beschikt over een Smappee-energiemonitor (of een gelijkaardig toestel) en een eigen SolarCoin-account om de energieproductie en het energieverbruik op te volgen, is een centrale netbeheerder niet langer vereist.

De energiemonitor in iedere woning houdt dan het verbruik en de productie van elektriciteit bij. Met behulp van het SolarCoin-systeem kan iedere gebruiker zijn energiefactuur betalen of een vergoeding ontvangen voor de geproduceerde energie.

Die energie hoeft in principe niet eens bij je thuis te worden opgewekt. Het is perfect mogelijk om een zonnepaneel te kopen, het ergens op een dak te plaatsen en SolarCoins te verzamelen. Werknemers zouden in principe thuis kunnen consumeren wat de zonnepanelen op het dak van het bedrijf produceren. Met een blockchainmunteenheid kun je energie uitwisselen in real time en zonder tussenkomst van derden. Deze peer-to-peermethode is transparant en veilig dankzij het digitale grootboek.

Volgens dit scenario is er niet langer behoefte aan een centrale netbeheerder of een nutsbedrijf om je energieverbruik te monitoren. De digitale munteenheid wordt dan in zekere zin een energiemeter: je energieproductie en -verbruik worden opgevolgd én tegelijk wordt de rekening betaald.

Voor ons is het duidelijk dat de 'slimme meters' die vandaag top-down worden geïnstalleerd door de netbeheerders geen oplossing bieden voor de gedecentraliseerde energiemarkt van morgen. Ze zullen duurder zijn en de energiefactuur alleen maar doen stijgen.

Het mag duidelijk zijn dat er veel slimmere oplossingen nu al voor handen zijn. Ze vragen alleen om een beetje out-of-the-box denken, maar ze zijn veel beter afgestemd op hoe energie in de nabije toekomst zal geproduceerd én geconsumeerd worden. En die toekomst zal er sneller zijn dan we denken.

Stefan Grosjean, CEO en oprichter van Smappee, een bedrijf dat slimme energiemonitors ontwikkelt, met hoofdzetel in Kortrijk