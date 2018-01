Zetes, Cream Consulting en Phinest Consulting zijn de Ambassadeurs van de Brusselse Gazellen

Trends maakt ieder jaar een grote rekenoefening: een rangschikking van de snelst groeiende bedrijven van het land. De gelukkigen die de rangschikking halen, mogen zich Trends Gazelle noemen. De traditie is dit jaar aan haar zeventiende editie toe.

De Brusselse Gazellen komen eerst aan de beurt. De rangschikking kunt u bekijken via de links onderaan dit artikel. In de komende weken volgen de Gazellen van de vijf Vlaamse provincies. De cyclus sluit af op 22 maart, met de rangschikking van de snelste groeiers van heel Vlaanderen.

Uitleg over de methodologie van de rangschikking vindt u via dezelfde links onderaan dit artikel. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1.

Maar het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar, of 'Ambassadeur' in de Trends-terminologie. Voor deze eretitel gelden immers bijkomende criteria.

Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn. Een dochter van een buitenlands bedrijf bijvoorbeeld, komt niet in aanmerking. En een winnaar moet drie jaar wachten eer hij nog eens kan winnen. Om al die redenen is het goed mogelijk dat een bedrijf uitgeroepen wordt tot Ambassadeur, terwijl het lang niet bovenaan de rangschikking staat.

Ambassadeurs: Zetes, Cream Consulting en Phinest Consulting

In de categorie grote bedrijven moeten we afzakken tot plaats 14 om een Ambassadeur te vinden die aan alle voorwaarden voldoet: technologiebedrijf Zetes, gespecialiseerd in identificatie van personen en goederen. Denk aan elektronische identiteitskaarten, of aan voicepicking voor de logistieke sector, waarbij de magazijnbediende orders krijgt via een spraakboodschap.

Zetes, in 1984 opgericht door Alain Wirtz, haalde in 2016 een omzet van 253,4 miljoen euro, waarvan ruim een vijfde in de personenauthentificatie. De rest kwam van de goederenidentificatie.

De hele groep telt zowat 1200 werknemers verspreid over meer dan twintig landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De Trends Gazellen Ambassadeurstitel gaat naar Zetes nv, die alle Belgische activiteiten omvat. De omzet van die vennootschap bedroeg in 2016 net geen 80 miljoen euro.

Eind 2016 maakte Zetes bekend dat de Japanse elektronicagigant Panasonic een meerderheidsparticipatie had verworven. "We hadden absoluut niet de intentie om te verkopen," zegt Wirtz. "Maar twee jaar geleden besliste Panasonic om actief te worden in de automatisering van de logistieke sector en zo zijn wij in hun vizier gekomen. Het was geen gemakkelijke beslissing, want tenslotte gaat het om mijn levenswerk."

De synergiemogelijkheden waren voor Wirtz een belangrijk argument, naast de geplande geografische uitbreiding naar Azië en de Verenigde Staten. "Die expansie vergt zware investeringen en die zullen op korte termijn wegen op de resultaten. Een dividend zal er de komende jaren niet inzitten en als beursgenoteerd bedrijf had die boodschap het aandeel onder druk gezet. Dankzij Panasonic kan Zetes zich nu veel sneller ontwikkelen in de Verenigde Staten en in Azië."

Ambassadeur bij de middelgrote bedrijven is Cream Consulting, een adviesbureau voor IT-projecten, opgericht door Cécile Vicard en Damien Landron in 2009, net na de crisis dus. "Het was geen gemakkelijke periode", herinnert Vicard zich. "De economie stond op een laag pitje. Bovendien betraden we de markt met een afwijkende, cultuurgerichte visie. In die eerste jaren was het niet gemakkelijk om klanten duidelijk te maken dat bedrijfscultuur, naast de technische vaardigheden, een concurrentiefactor is die het verschil kan maken."

Tussen 2012 en 2016 zag het bureau zijn omzet verviervoudigen van 2,2 tot 9,3 miljoen euro. Er werken een honderdtal medewerkers. 40 procent daarvan is vrouw, en dat in een sector waarin je vooral mannen verwacht. De klanten zijn hoofdzakelijk grote spelers op het terrein van financiën, verzekeringen, telecommunicatie, energie en transport. Het bureau werkt ook meer en meer voor overheidsdiensten.

Ook de Ambassadeur bij de kleine bedrijven is een adviesbureau, Phinest Consulting, gespecialiseerd in management en IT.

"Wij mikken in de eerste plaats op de grote Belgische groepen in de financiële en farmaceutische sector, maar we zijn ook actief in bijvoorbeeld telecom, energie en transport", vertelt Nicolas Touaux, die het bedrijf samen met Julien Mazuy oprichtte in 2012. "We werken ook samen met enkele dynamische en innoverende kmo's."

Momenteel telt het bedrijf een 50-tal consultants. Het vinden van nieuwe krachten is een dagelijkse uitdaging, aldus Nicolas Touaux. "We leggen de lat bewust heel hoog. De praktijk leert dat slechts een op de honderd sollicitanten bij ons aan de slag gaat."