Zandsculpturenfestival in Oostende is big business

Tickets controleren, papiertjes oprapen, vaste bezoekers toelachen, de dagopbrengst 's avonds uittellen of toezicht op het personeel houden. Alexander Deman (43) heeft een voltijdse job elke dag dat het zandsculpturenfestival geopend is in Oostende. De maanden voor de opening onderhandelde hij met Disney over de licentie en de beelden, ontwierp de 3D-tekeningen die de artiesten zeggen hoe te bouwen, organiseerde de vluchten en de 1200 hotelnachten van dertig artiesten uit twaalf landen, zorgde voor 240 vrachtwagens hoekig rivierzand uit Waals-Brabant, boekte voor 600.000 euro media-aandacht en sloot sponsorovereenkomsten voor 500.000 euro.

