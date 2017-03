'Wij parkeerden om de hoek toen we klanten bezochten'

Intussen zijn tienduizenden bedrijven aangesloten op hun software via honderden boekhoudkantoren. En de ambities zijn steil. Ze openden ook een kantoor in Groot-Brittannië, waar de concurrentie heel groot is. Maar de twee dertigers klinken vol vertrouwen.

Vier jaar geleden begonnen Joris Van Der Gucht en Tim Vandecasteele samen uit het niets, vanuit de frustratie dat boekhouders veel onzinnig en vooral ook inefficiënt werk moeten verrichten. Ze proberen boekhoudkantoren ervan te overtuigen om hun businessmodel te herbekijken. Boekhouders moeten zich meer met advies kunnen bezighouden, vinden ze.

Aanvankelijk zochten ze samen nog klanten op, met een oude Renault Clio.

"We parkeerden toen om de hoek. Want de zijspiegel was zelfs van onze wagen gevallen. We hadden hem er terug aan bevestigd met stevige tape," vertelt Tim Vandecasteele lachend. Joris Van Der Gucht: "Eigenlijk was dat nog de leukste periode."