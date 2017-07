'Welcome Home': de boetiek als een huiskamer

Stagnatie

Het Belgische merk voor dameskleding Cassis holt de trends niet achterna, maar laat zich voorstaan op zijn kleuren, stoffen en pasvorm. De aandeelhouders van Cassis zijn onder meer de oprichter Jacques Hayez, Mitiska en Sofindev, waarin Colruyt en Boël participeren. Ze besloten dat Cassis na zo'n twintig jaar behoefte had aan vernieuwing. Mensen vonden de boetieks te donker en niet aangenaam. Aan de producten zelf lag het niet, zegt CEO Vincent Rousseau. "De online-omzet in Nederland is hoog en daar verkopen we dezelfde producten als in de boetieks hier." Cassis werkte samen met het Franse 100%Quali in samenwerking met het ...