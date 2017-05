Wegwijs in investeringen

Via de taxshelter voor startende ondernemingen kunnen start-ups de groei van hun business laten financieren door particulieren. Die kunnen 30 of 45 procent van de investering recupereren via hun belastingaangifte. Een Vlaams alternatief is de winwinlening. Daarmee leent een particulier gedurende maximaal acht jaar een bedrag aan het bedrijf. Hij ontvangt in ruil daarvoor rente en geniet een belastingkrediet dat overeenkomt met 2,5 procent van de geleende som.

WinWinner brengt partijen samen die willen gebruikmaken van die alternatieve financieringsvormen. Via een onlineplatform kunnen starters hun concept en financieringsnood kenbaar maken. Particuliere investeerders kunnen aangeven dat ze op zoek zijn naar bedrijven die ze op een fiscaalvriendelijke manier willen ondersteunen. Wanneer het klikt tussen twee partijen, begeleidt WinWinner het proces. Het garandeert een correcte administratieve, fiscale en juridische opvolging.

"Het idee is ontstaan toen ik voor mijn bachelorproef ontdekte dat de winwinlening te weinig bekend is bij jonge ondernemers", zegt initiatiefnemer Matthias Browaeys. Hij lanceerde daarom in het najaar het internetbedrijf WinWinner. Dat gebeurde samen met Aelbrecht Van Damme, een jurist die zich na een korte carrière bij de zakenadvocatenkantoren Allen & Overy en Eubelius specialiseerde in alternatieve financieringsvormen, zoals de taxshelter voor startende ondernemingen.

"Dagelijks ontvangen we meerdere aanvragen van jonge bedrijven in Vlaanderen", zegt Van Damme. "Van de ruim 460 aangemelde ondernemingen hebben we er tot nu toe 72 opgenomen. Dat gebeurt op basis van een screening die de kwaliteit van het businessplan en het financieel plan beoordeelt. Twee derde van de al opgehaalde bedragen gebeurde via winwinleningen, het overige gedeelte werd gefinancierd door de taxshelter."