Webwinkel Simply Meat zet tanden in dry-aged vlees

Het restaurant Bovis in Zaventem, dat zich toelegde op dry-aged vlees, kreeg almaar vaker de vraag van klanten om een hompje vlees dat ze thuis konden klaarmaken. De oprichters Sven Vander Elst en Jan Meulenijzer besloten daar een aparte winkel voor te openen. "Maar in ons restaurant hadden we daar niet de faciliteiten voor", zegt Vander Elst. "Daarom kozen we ervoor de verkoop van ons vlees voor thuisgebruik meteen in een aparte entiteit te gieten. Een webshop vult onze activiteiten naar ons gevoel het beste aan."

Simplymeat.be is operationeel, maar nog zo goed als onbekend. Vander Elst en Meulenijzer voerden eerst zo weinig mogelijk promotie. Eerst moest de logistiek helemaal vlekkeloos verlopen voor hun huidige publiek, dat in essentie bestaat uit klanten van hun restaurant. "Wat wordt besteld, moeten we natuurlijk ook in voorraad hebben", zegt Vander Elst. "Het rijpingsproces gebeurt in speciale koelkasten, waarvan we de capaciteit moeten afstemmen op de vraag. Het vergt wat planningswerk."

Voor de distributie van het vlees werkt Simplymeat.be met afhaalpunten. Voorlopig gaat het om slechts een handvol handelszaken in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen, die over de koelingsfaciliteiten beschikken om het vlees tijdelijk te bewaren voor afhaling. "Onze kernactiviteit blijft vlees serveren. We hadden geen zin uit te vissen hoe we een distributienetwerk konden uitbouwen waarbij aan huis wordt geleverd", zegt Vander Elst. "Er zitten enkele dagen tussen de bestelling en het moment waarop het vlees kan worden afgehaald. Dit is geen product dat je nu bestelt en binnen de 24 uur in handen hebt. We richten ons op een publiek van consumenten die de meerwaarde van dry-aged vlees kennen en die een evenement maken van het moment waarop ze het klaarmaken, veeleer dan dat ze het kopen in een impuls."