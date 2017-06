'We sluiten een Club Med in België niet uit'

" Toen ik begin jaren 2000 bij Club Med kwam, was het bedrijf in doodsgevaar, omdat het niet had willen kiezen tussen het lagekosten- en het luxesegment", zegt Henri Giscard d'Estaing (60). Maar de zoon van de voormalige Franse president Valéry Giscard d'Estaing is een survivor. Hij overleefde ook een zware biedstrijd tussen het Chinese conglomeraat Fosun en de Italiaanse zakenman Andrea Bonomi. Die sleepte ruim anderhalf jaar aan, de langste overnamestrijd voor een Frans beursgenoteerd bedrijf. Bonomi kon uiteindelijk niet op tegen de miljardair Guo Guangchang, de eigenaar en de voorzitter van Fosun en de bondgenoot van Giscard d'Estaing. ...