'We moeten het symfonisch orkest heruitvinden'

De Belgische orkestsector zit in volle transformatie. Op Belgisch niveau moeten het Nationaal Orkest van België en De Munt fuseren. In Vlaanderen moeten deFilharmonie en het Kunsthuis (orkest van de Vlaamse Opera) gaan samenwerken. In de nieuwe beheersovereenkomst van het Brussels Philharmonic wordt gevraagd om innovatief te worden in repertoire, concertbeleving en publiekswerving. Gunther Broucke kan zich daar helemaal in vinden.

"Wij moeten het orkest van de 21e eeuw worden. Een orkest moet heruitgevonden worden. In een symfonisch orkest zitten heel veel mensen met competenties, dromen en mogelijkheden. Als ik heel eerlijk ben dan spreken we in deze mensen slechts één ding aan, namelijk de mate waarin ze gehoorzaam willen zijn, hun leven lang. Hun vat met competenties wordt helemaal niet aangesproken. Dus zou ik graag meer vertrekken vanuit het individu. Dat zal ongetwijfeld nervositeit brengen bij deze mensen. Maar de wereld verandert zo snel. Oude methodes werken niet meer. We moeten ons voortdurend beraden over hoe we met die andere wereld omgaan. We moeten een orkest dus terug vanuit de wortels gaan herbekijken. In die wereldwijde concertwereld zie ik niemand die daar mee bezig is. Vlaanderen heeft wel die creativiteit en koppigheid om een nieuw soort orkest te ontwikkelen en in de markt te zetten."