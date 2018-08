'Vrouw zijn is niet iets waartegen ik wil vechten'

De voorbije weken dook ik de vraag weer op: worden vrouwelijke ondernemers en CEO's anders behandeld dan hun mannelijke collega's? Ik kan alleen maar bevestigen dat ook ik niet in alle omstandigheden even serieus word genomen omdat ik vrouw ben. Mannen bevestigen me dat zij nooit vragen krijgen over hun loon of hoe ze hun work-lifebalans in evenwicht houden. En heel wat businessdeals gaan aan mijn neus voorbij omdat ze in een all-menbusinessclub of een viplounge van een voetbalclub worden gesloten.

