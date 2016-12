Voor het derde jaar op rij minder faillissementen

In 2016 noteerde België 9.407 faillissementen, of 6,7 procent minder dan de 10.083in 2015. Dat blijkt uit berekeningen van handelsinformatiebureau Roularta Business Information. Ook in 2014 en 2015 daalde het aantal faillissementen, met respectievelijk 7,6 en 6,9 procent.

Dit jaar gingen er in Belgiëvoor het eerst sinds zes jaar - in 2010 was de laatste keer - minder dan 10.000 ondernemingen failliet.

'Als we de verschillende juridische vormen onder de loep nemen, dan zien we dat de bvba's nog steeds de overgrote meerderheid van de faillissementen uitmaken. Ze zorgen voor 61 procent van de faillissementen, terwijl ze maar voor 29 procent deel uitmaken van het totaal aantal actieve ondernemingen', zegt Pascal Flisch, analist van Roularta Business Information.

Net als de vorige jaren scoren de horeca- en bouwbedrijven opnieuw de hoogste faillissementscijfers. De horeca is goed voor 1.940 faillissementen, of 21 procent van het totale aantal faillissementen, gevolgd door de bouwsector en de detailhandel met iets meer dan 13 procent. Die drie sectoren nemen bijna 48 procent van de faillissementen in ons land voor hun rekening, een toename met 1,8 procent in vergelijking met 2015.

Hoewel door het invoeren van de witte kassa een catastrofe werd voorspeld voor de restaurants, heeft die catastrofe zich maar gedeeltelijk voltrokken, aldus Flisch.

Wat kunnen we van 2017 verwachten ? 'Als de voorlopige cijfers van het tweede kwartaal bevestigd worden, zal het jaar niet goed beginnen', luidt het. 'Op de maand mei na scoorden alle maanden van 2016, tot juli, veel beter dan dezelfde maanden in 2015. Maar sinds augustus scoren alle maanden slechter in vergelijking met vorig jaar. De maand december lijkt tot een stabilisering te komen, maar dit is zorgwekkend voor 2017.'

Het blijft vooral wachten op het resultaat van het wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens (CD&V), waardoor alle economische entiteiten beschouwd kunnen worden als ondernemingen. 'Als alle economische entiteiten voortaan beschouwd worden als ondernemingen kunnen ze dus ook failliet gaan. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan 55.000 vrije beroepen en 125.000 vzw's', merkt Pascal Flisch op. Volgend jaar moet er evenwel ook rekening gehouden worden met het fenomeen van een zogenaamd 'stil faillissement', wanneer ondernemingen die hun activiteiten stopzetten via een minnelijk akkoord tegelijkertijd een nieuwe activiteit starten binnen dezelfde structuur.

Volgens Flisch brengt 2017 ons in ieder geval een ander economisch landschap dat de statistieken zal beïnvloeden.