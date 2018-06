Vlaamse start-ups naar VS via Flanders New York Accelerator

Onlangs zwaaide de eerste lichting af van de Flanders New York Accelerator (FNYA), een nieuw programma om Vlaamse start-ups sneller te doen groeien in de Verenigde Staten. "New York is een zeer aantrekkelijke uitvalsbasis", zegt Catalina Daniels van FNYA.