Vlaamse overheid geeft ondernemers mediatraining

Het initiatief van de Vlaamse overheid maakt deel uit van een grootschalige imagocampagne rond ondernemerschap, waarvoor Vlaio samenwerkt met werkgeversorganisaties Unizo en Voka en de organisatie voor creatief ondernemen Flanders DC.

Voor journalisten zélf is er een kort programma waarin ze meer te weten kunnen komen over het ondernemerschap. "Hoe ondernemers naar buiten treden en de vertaling van die verhalen door de media, bepalen de brede perceptie van het ondernemerschap", zegt Pascal Decroos, directeur bij Flanders DC. "Door in dialoog te gaan met de media, willen we een bewustzijn creëren over die beeldvorming. Noem het gerust 'constructieve journalistiek voor ondernemers'".

De meerjarige campagne 'Ondernemers ondernemen voor iedereen' werd vandaag/dinsdag 2 mei voorgesteld in bijzijn van Vlaams minister voor Werk, Innovatie en Economie Philippe Muyters (N-VA). Bedoeling is om de positieve maatschappelijk impact van ondernemers in de verf te zetten en zo te zorgen voor "meer starters, meer blijvers, meer groeiers en meer jobs", aldus Muyters. "Vlaamse ondernemers hebben gemakkelijk te kampen met vooroordelen en negatieve beeldvorming", oordeelt de minister. "In tv-programma's als 'The Sky is the Limit' zijn de clichés over ondernemers torenhoog. Met alle respect voor die mensen, maar dat zijn niet de ondernemers die ik ken. Ondernemers zijn vaak heel hardwerkende mensen, die het verschil proberen te maken. Ik vind het belangrijk om dat beeld bij te stellen."

De campagne loopt vanaf vandaag/dinsdag vier jaar lang en omvat onder meer een televisiespot, een 'roadshow' langs 13 centrumsteden, een televisieprogramma dat in het voorjaar van 2018 op de commerciële zender VIER wordt uitgezonden en een website, www.ondernemersvooriedereen.be.