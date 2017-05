Vlaamse bedrijven grijpen kansen in Frankrijk

Vlaamse toeristen kennen de autosnelweg van Parijs naar Marseille, via Lyon, vooral omdat ze er in de zomer urenlang in de file staan. Vlaamse bedrijven daarentegen grijpen de ondernemingskansen langs de centrale verkeersader tussen Noord- en Zuid-Europa. Hoe gedijen zij in Frankrijk, het land dat binnenkort kiest tussen Marine Le Pen en Emmanuel Macron?