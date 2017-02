Vertrouwen Belgische ondernemer neemt af

Het Belgische ondernemersvertrouwen is afgenomen in februari. Het gaat om de eerste verslechtering sinds augustus 2016, meldt de Nationale Bank van België (NBB) woensdag. De conjunctuurbarometer staat nu op -1,1 punten, tegenover 0,5 punten in januari.

Het ondernemersvertrouwen verzwakte enkel in de verwerkende nijverheid (van -1,4 tot -4,1). In de verwerkende nijverheid schatten de ondernemers hun gezamenlijke orderpositie begin dit jaar somberder in.

In de handel (-7,1 tot -6,1) en de bouwsector (-2,2 tot -1,7) trok de conjunctuur daarentegen licht aan.

Het lichte herstel van het vertrouwen in de handel is te danken aan optimistischer vooruitzichten voor de werkgelegenheid. De bouwsector beschouwt de benutting van het beschikbare materieel als een positief signaal.

In de diensten aan ondernemingen ten slotte, is het ondernemersklimaat, na vier maanden op rij te zijn verbeterd, in februari gestabiliseerd (14,1).

De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtrend weergeeft, blijft echter opwaarts gericht.