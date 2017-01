'Veel geluk, West-Vlaamse werkgevers'

Er werken meer Walen in het Groothertogdom Luxemburg dan in Vlaanderen. Het is niet logisch dat in Zuid-West-Vlaanderen bijna iedereen werk heeft, terwijl het nabije Henegouwen de provincie blijft met, na het Brussels Gewest, het hoogste werkloosheidspercentage van het land. In december vorig jaar hadden er 94.000 mensen geen werk.

...